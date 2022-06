Terceira Etapa Copa União de Kart será realizada neste fim de semana em Campo Mourão

O Kartódromo Municipal Horácio Amaral volta a se movimentar neste final de semana com a terceira etapa da Copa União de Kart. A competição é o resultado da união de forças entre Akartcam – Amigos do Kart de Campo Mourão e o Kart Adventure de Paranavaí, com a supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo.

Fazem parte da programação oficial desta etapa, as categorias Novatos 4 tempos, Novatos 2 tempos, F4 Challenge B, F4 Challenge, F4 Super, Graduados e Sênior.

Atualmente, quatro pilotos mourãoenses lideram quatro categorias em disputa na Copa União. Novatos com o piloto Gustavo Querobim; F4 Challenge com Yuan Martins, Sprinter com Willian Froeschlin e Graduados com Samuel Cruz. Além dos anfitriões de Campo Mourão, estão confirmados pilotos de diversas cidades paranaenses.

No sábado (25) serão realizadas sessões de treinos livres, onde os pilotos buscam acertar o kart e ganhar tempo para corrida. Já no domingo (26) a pista liberada para treinos das 7h30 às 9h e às 11h40 começam as baterias.

O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita no Kartódromo Municipal, com transmissão ao vivo no domingo à partir das 11h30 pela página do Kartódromo no Facebook.