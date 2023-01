Temporada de 2023 da Copa União de Kart terá oito etapas em quatro cidades

A organização da Copa União de Kart já divulgou o calendário para a temporada de 2023 da competição. Depois do grande sucesso de público e participação da primeira temporada, a Copa União se expandiu, com mais uma etapa e contemplando mais duas cidades-sede.

Além de Campo Mourão e Paranavaí que já figuraram como sede em 2022, foram adicionadas ao calendário as cidades de Loanda e Rolândia. Deste modo, serão oito etapas e quatro cidades sediando a competição que reúne pilotos de diversos locais, como Campo Mourão, Paranavaí, Loanda, Ubiratã, Maringá, Apucarana, Londrina, Umuarama, Rolândia entre outras.

“Tivemos um ano muito bom, com mais de 100 pilotos participando, corridas muito disputadas e com ótimo nível técnico. Agora temos ainda mais cidades-sede, o que é muito legal e nos deixa muito felizes. Estamos preparando mais novidades para a temporada que com certeza agradará os pilotos” disse o Presidente da Akartcam, Raoni de Assis.

A temporada terá início no final de semana dos dias 11 e 12 de fevereiro e as inscrições podem ser feitas de forma antecipada, com desconto, pelo telefone: (44) 999870707. A carteirinha da Federação Paranaense de Automobilismo será obrigatória para a participação na corrida.