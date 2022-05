Pilotos mourãoenses participam da 2ª etapa da Copa União em Paranavaí

O fim de semana (sábado e domingo) será de muita velocidade no Kartódromo de Paranavaí. Acontece por lá a segunda etapa da Copa União de Kart, competição que reúne pilotos de várias cidades do Paraná.

Serão ao menos 11 pilotos mourãoenses, filiados à Associação dos Amigos do Kart de Campo Mourão (Akartcam) a participar da prova. Entre eles estão: Helber Andrade, Jardel Andrade, Raoni de Assis, Marcos Montans, Willian Froeschlin, Yuan Martins e Gustavo Querobim. Todos em busca de somar pontos para vencer a temporada 2022.

Serão seis categorias em disputa: Stock, Stock 2 tempos, F4 Challenge, F4 Super, Graduados e Sênior. “A pista de Paranavaí é mais truncada e mais de baixa que a nossa em Campo Mourão, com bastante curva exigindo muito do piloto, principalmente em relação ao preparo físico. Esperamos fazer uma boa corrida e trazer pontos e troféus para a nossa cidade” disse o presidente da Akartcam, Raoni de Assis, que também salientou a parceria com o Kartódromo de Paranavaí.

“Desenvolvemos uma competição para agregar e movimentar as cidades da nossa região. Agradecemos a todos de Paranavaí e de todas as cidades também que mesmo não recebendo a etapa se deslocam para participar” disse. As provas serão realizados no domingo, sendo o sábado usado para os treinos livres.