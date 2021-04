Piloto mourãoense estreia na Copa HB20 2021 no fim de semana

O piloto mourãoense Pedro Perdoncini estreia neste sábado (1º de maio), às 14h30 na categoria Elite da Copa HB20 2021. A prova será no autódromo Velocitta em São Paulo. Já no domingo (2), às 10h30, ocorre a segunda corrida com transmissão ao vivo da BandSports.

A Copa Shell HB20 inicia sua terceira temporada em 2021 com 40 pilotos no autódromo Velocitta, que fica localizado em Mogi Guaçu, contando com 40 carros no grid. O campeonato realizará oito etapas entre abril e dezembro.

O autódromo Velocitta foi inaugurado em 2012, é homologado pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e também pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo). Desta forma recebe competições das principais categorias do automobilismo nacional.

Os carros da Copa HB20 são baseados no HB20 R spec, com motor 1.6 e transmissão manual de cinco velocidades, os modelos que compõem o grid são rigorosamente idênticos entre si, apresentando desempenho e a segurança exigidos pela Hyundai. Eles foram produzidos na fábrica de Piracicaba (SP) em lote único, e posteriormente foram preparados pela equipe H Racing.

A preparação possibilita um aumento de 20% de desempenho comparado ao original com cerca de 160 cavalos (CV), que leva os modelos a ultrapassarem os 200 km/h em grandes retas.