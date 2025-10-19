Perdoncini vence em Londrina e segue líder da Copa Truck

O piloto mourãoense Pedro Perdoncini (ASG Motorsport), venceu neste domingo a corrida 1 da etapa de Londrina da Copa Truck e manteve a liderança da categoria Elite, com 229 pontos. Na corrida 2 ele terminou em 8º.

A última etapa será no dia 8 de dezembro, em Interlagos, São Paulo. Já a piloto Thaline Chicoski, também de Campo Mourão, não completou a prova deste domingo.

“Agradecer todo o empenho do time. Lideramos todos os treinos, fomos bem no quali e conseguimos segurar a primeira colocação na prova. Saio muito mais fortalecido com essa vitória. Agora, é pensar em Interlagos com a cabeça boa e buscar repetir os resultados para ficar com o título”, avalia o líder do campeonato.

A decisão do título reunirá os pilotos de maior êxito ao longo da temporada 2025 na Elite. Dono de duas poles e cinco vitórias, Pedro Perdoncini vai para a final como principal candidato ao título, tendo sido pole e vencedor da etapa realizada no mês de maio em Interlagos.

Em seu ano de estreia, Arthur Scherer vai para a final somando duas vitórias, em Interlagos e Tarumã. Foi no circuito gaúcho que o paulista da ASG Motorsport faturou sua única pole na temporada.

O também “rookie” Nic Giaffone foi o grande nome da primeira fase do campeonato, oscilou, mas cresceu no momento decisivo.

Com o Volkswagen da R9 Competições, o filho do tricampeão repete o pai como finalista do campeonato depois de ter alcançado três vitórias e quatro poles. Correndo por fora, Leo Rufino vai para a decisão com uma vitória no currículo, tendo subido ao topo do pódio na etapa de Cascavel.