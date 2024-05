Pedro Perdoncini sobe no pódio na Copa Truck, em Londrina

Poli-position na categoria Elite da Copa Truck, disputada nesse fim de semana em Londrina, o piloto mourãoense Pedro Perdoncini, se destacou com o quarto lugar na corrida 1 e em segundo na corrida 2.

Estreante na categoria, ele já tinha subido ao pódio nas duas primeiras etapas da temporada. A prova foi disputada sob um intenso calor no norte paranaense e foi marcada por algumas entradas de safety truck logo no início das duas corridas.

ELITE

Bia Figueiredo e Pedro Perdoncini se destacaram nesta etapa. Depois de conquistarem a primeira fila no treino classificatório, eles trocaram de posição logo na largada. Bia disparou na frente e conquistou mais uma vitória na carreira que completa 30 anos.

Perdoncini teve algumas disputas com pilotos da PRO no meio do caminho e após um toque perdeu duas posições e terminou em quarto lugar, com Marcio Giordano em 9º.

Na corrida 2, Bia garantiu boas ultrapassagens para fechar com mais um pódio, na terceira posição, enquanto Perdocini foi valente para segurar os concorrentes, superar um problema de temperatura no caminhão e conquistar o terceiro pódio na temporada.

Com os resultados, Roberval Andrade se mantém no top 5 da classificação na categoria PRO, enquanto Bia Figueiredo e Pedro Perdoncini começam a entrar na briga pela liderança da categoria Elite.

A próxima etapa da Copa Truck está marcada para o dia 16 de junho, no Autódromo Potenza, em Minas Gerais.