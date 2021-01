Novo goleiro do Campo Mourão Futsal é o nordestino Ramon, ex-Pato

O pernambucano Ramon, de 29 anos, é o novo goleiro do Campo Mourão Futsal. Natural de Bezerros, iniciou carreira no Lagarto Futsal, um dos tradicionais clubes do Estado, e passou ainda pelo Central, Simão Dias, Cachoeira e Vento em Popa (PE), além de Cascavel (PR) por duas temporadas, Guarany (RS) e Pato Futsal (PR) em 2020.

Experiente, Ramon foi destaque do Pato na temporada passada e já conquistou títulos importantes na carreira como o campeonato Sergipano, Liga Nordeste, Pernambucano e a Taça Brasil de Clubes.

“Acredito no projeto do Campo Mourão Futsal e chego com o objetivo de somar. Junto com a equipe vamos em busca dos títulos que este clube merece”, comenta.