Munícipios discutem retorno da Copa Comcam em 2022

Secretários municipais de Esportes de 11 municípios da região de Campo Mourão, participaram na manhã desta segunda-feira (6), de uma reunião, na sede da Comcam, para discutirem o retorno da Copa Comcam, que entrará em sua 3ª edição.

Para a retomada do evento esportivo, em 2022, está sendo considerado o avanço da vacinação contra a Covid-19, que reduziu internações e mortes em toda a região. “Começamos a última Copa no dia 3 de março de 2020, mas em seguida veio a pandemia que nos obrigou a cancelar o campeonato naquele ano. Depois houve também eleição da Comcam, que elegeu a nova e atual diretoria. Por isso vamos começar do ‘zero’ agora”, informou a comissão organizadora.

De acordo com o que ficou definido com os secretários municipais, as inscrições para os municípios que participarão da Copa Comcam 2022 poderão ser feitas até o dia 15 de março. O início das inscrições para atletas e o prazo final para inscrições da primeira rodada ainda será definido. A abertura do evento ficou programada para dia 20 do mesmo mês – em município ainda a ser definido-, e a primeira roda completa no domingo seguinte, dia 27.

Municípios que fizeram o pagamento da taxa de inscrição em 2020 poderão reaproveitar o recurso para a inscrição deste ano, com acréscimo de R$ 500,00, já que o valor da taxa de participação aumentou de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00. O dinheiro é utilizado 100% para a premiação, entre outros custos do evento esportivo.

Participarão este ano da Copa os municípios de Quinta do Sol e Quarto Centenário, que ficaram de fora em 2020. A expectativa da comissão organizadora é que o campeonato reúna 16 municípios ou até mais. Em 2020 foram 16.

“Ficamos surpresos com a quantidade de municípios interessados. Lembrando que este foi apenas o primeiro encontro para algumas pré-definições. Talvez faremos mais reuniões e teremos muita conversa no grupo de secretários no Whatsapp para acertar todos os detalhes da Copa que já se consagrou na Comcam. Vamos acrescentar ainda o protocolo Covid para as equipes participarem com mais segurança”, acrescentou a comissão organizadora.

A primeira edição da Copa Comcam foi realizada em 2018 e a segunda em 2019. O time do município de Ubiratã foi campeão nas duas. Na primeira, disputou a final contra a equipe de Peabiru, vencendo por 3 a 0 nos pênaltis. Já na segunda, venceu a equipe de Terra Boa, por 2 a 1 em tempo normal de jogo, conquistando a taça.

O presidente da Comcam, Leandro César de Oliveira, prefeito de Araruna, destacou a importância do evento para a integração regional e incentivo do esporte amador. “Infelizmente em 2020 não tivemos condições de realizar o evento devido a questões de saúde, mas para 2022 tudo está sendo encaminhado para que aconteça. Estamos na torcida para que a pandemia continue controlada para que o evento possa ser realizado”, afirmou. Araruna participou das duas edições do evento.