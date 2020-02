Mourãoense é convocado novamente para Mundial de Triathlon

O triatleta Henrique Pedroso Silvério foi novamente convocado para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Triathlon. No ano passado ele já competiu no campeonato Mundial de Triathlon, em Lausanne, na Suíça.

“Tive a felicidade em representar o meu país, minha cidade e o Centro Universitário Integrado no Mundial de Triathlon realizado no ano passado, na Suíça”, disse ele.

Desta vez, Pedroso foi convocado para o Mundial que será realizado em Edmonton (Canadá), de 20 a 23 de agosto. “Quero ser o melhor brasileiro em minha categoria, quero subir ao pódio e para isso já estou dando o meu submáximo”, destaca o atleta.

Pedroso conta que no ano passado temeu perder a oportunidade pela falta de incentivos, mas uma parceria com o Centro Universitário Integrado garantiu a sua ida par a Suíça. “Em 2020 tudo recomeça e gostaria de reativar as parcerias de 2019 e no que depender de mim tudo vai acontecer. Afinal, ser triatleta é ser resiliente, ser dedicado e focado.”