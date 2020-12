Messi supera recorde de gols de Pelé por um único clube

Mais um recorde para Lionel Messi — e desta vez sobre o maior jogador de todos os tempos. Autor de um dos gols da vitória do Barcelona sobre o Real Valladolid, por 3 a 0, no Campeonato Espanhol, nesta terça-feira (22), ele se tornou o maior goleador de todos os tempos por uma única equipe: 644, passando os 643 de Pelé no Santos.

Depois de dar duas assistências, ele fechou sua participação com um gol esplêndido na metade do segundo tempo, entrando na área para encontrar um passe do jovem Pedri, chutando no ângulo do goleiro adversário. Ele ainda quase fez o 645, quando acertou a trave após entrar correndo pela defesa adversária nos acréscimos. Foi a primeira vitória do Barça fora de casa em cinco partidas, mas o clube ainda está na quinta posição da classificação, com 24 pontos em 14 jogos.

O recorde também foi marcado por um diálogo virtual com o Rei do Futebol: depois de igualar seu recorde de gols por um único clube em jogos oficiais, no empate por 2 a 2 com o Valencia, Pelé publicou uma mensagem ao argentino em suas redes sociais.

“Quando seu coração transborda de amor, é difícil mudar o seu caminho. Assim como você, eu sei o que é amar usar a mesma camisa todos os dias. Assim como você, sei que não existe nada melhor que o lugar que a gente se sente em casa. Parabéns pelo seu recorde histórico, Lionel. Mas acima de tudo, parabéns pela sua linda carreira no Barcelona”, escreveu. “Histórias como a nossa, de amor ao mesmo clube por tanto tempo, infelizmente serão cada vez mais raras no futebol. Eu te admiro muito”.

Pelé, agora com 80 anos, estreou pelo Santos aos 15 anos, em 1956, e saiu em 1974, vencendo seis títulos do Campeonato Brasileiro e dois da Copa Libertadores. Messi, de 33, estreou no time profissional do Barcelona aos 17 anos, em 2004, e precisou de 748 jogos oficias para marcar 643 gols, enquanto Pelé fez o mesmo em 665 partidas competitivas pelo clube da Vila Belmiro.

Depois da partida contra o Valladolid, Messi respondeu: “Quando comecei a jogar futebol, jamais pensei que quebraria algum recorde. E menos ainda o que consegui hoje (terça-feira), que detinha Pelé. Só posso agradecer a todos os que me ajudaram em todos esses anos, meus companheiros de equipe, minha família, meus amigos e todos que me apoiam a cada dia”, escreveu.

Vinicius Souza