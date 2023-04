Associação de Karatê oferta curso intensivo para profissionais da Educação

Diante do atual momento de insegurança nas escolas, a Associação Dojo de Karatê teve uma iniciativa exemplar. A entidade – que pode ser apoiada por meio da destinação de Notas Fiscais nos pontos de apoio do comércio – está oferecendo aulas práticas de defesa pessoal e noções de defesa de armas brancas para a comunidade escolar. Podem participar, gratuitamente, os profissionais que trabalham na rede de atendimento das escolas municipais, estaduais e particulares, incluindo: diretores, professores, orientadores e os profissionais que cuidam da entrada e saída dos alunos.

Segundo o coordenador do projeto, Sebastião Galdino (o Tião do Karatê), em princípio, a associação oferece 100 vagas. O curso é intensivo. Terá o prazo de dois messes com carga horária de 15 horas de aulas práticas. Posteriormente, uma segunda turma será lançada. As aulas serão ministradas por Sebastião Galdino (faixa preta 3º DAM) e pela equipe de professores da Associação Dojo.

As aulas serão às sextas feiras, das 18h às 19:30h na Associação de Moradores Lar Paraná, situada na Rua Duque de Caxias, 575 – bairro Lar Paraná. As aulas têm início nesta sexta-feira (14/04/2023) e as reservas podem ser feitas com o próprio Tião do Karatê pelo telefone 44 99861-0216.