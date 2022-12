Judô mourãoense realizou cerimônia de entrega de faixas

A Associação Mourãoense de Judô – AMJ – em parceria com a Fundação de Esportes, realizou no domingo, dia 4, a tradicional cerimônia de entrega de faixas aos alunos, tanto do rendimento, quanto dos projetos sociais que são desenvolvidos em diversos núcleos da cidade.

O evento foi realizado no Ginásio JK e segundo a Associação, foram mais de 200 alunos que participaram entre a cerimônia e o festival. O Evento contou também com vários sorteios de brindes além da apresentação especial de Nage no Kata e Taiko com o grupo Komyô.

O Presidente da AMJ, Luís Henrique Jurasseck Barreiro comemorou o ano do Judô mourãoense e também o evento de entrega de faixas: “Tivemos um ano muito bom para o judô, com grandes conquistas no rendimento e as escolinhas nos bairros muito fortalecidas. A prova é esse grande evento com troca de faixas para mais de 200 pessoas. Isso é muito bom e deixa a gente muito contente” afirmou.

Muitos pais participaram nas arquibancadas do ginásio e a cerimônia de entrega de faixas e o Festival também contou com a presença do prefeito Tauillo Tezelli e do Presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Oliveira Lima. O Judô mourãoense tem o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte com as empresas Centro Universitário Integrado, Paraná Diesel e RGM Imóveis e também para o evento da Casa Fácil, Gela Boca, Alfa, Kõmyõ, Brinquedolândia e Voo Idiomas.