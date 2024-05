CM recebe Campeonato Paranaense de Judô neste final de semana

Campo Mourão recebe neste final de semana, 25 e 26 de maio, a maior competição de judô da história do Paraná, o Campeonato Paranaense de Judô. O evento será realizado pela Associação Mourãoense de Judô (AMJ), em parceria com a Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (FECAM) e a Federação Paranaense de Judô (FPRJ) e os apoiadores do evento e do judô mourãoense de 2024.

As categorias sub-13, sub-15, sub-21 e veterano competem no sábado (25), das 8h às 18h, enquanto o Torneio Regional de Judô – 04 anos acima, será realizado no domingo (26), das 8h às 14h, ambos no Ginásio de Esportes Belin Carolo, em anexo a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UFPR) – Campus de Campo Mourão.

Já estão inscritos cerca de 1.500 atletas para ambas as competições, nas mais diversas categorias e de todas as regiões do Paraná, contemplando as maiores agremiações da modalidade em todo o estado.

A expectativa da comissão organizadora, equipe de arbitragem e atletas é que seja uma competição saudável, respeitando o regulamento do evento e também as regras do Judô, pois o principal objetivo é o congraçamento entre os atletas, estimular a prática do judô por meio de combates e difundir a modalidade para ainda mais adeptos em todas as regiões do Paraná.

A Associação Mourãoense de Judô convida os munícipes de Campo Mourão e toda a região para prestigiar o evento e para conhecerem a modalidade. E para quem já é adepto, que possa apoiar e incentivar os participantes.