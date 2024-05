Campo Mourão sedia competições de judô neste fim de semana

O fim de semana é marcado em Campo Mourão pela realização do Campeonato Paranaense e Torneio Regional de Judô, promovidos pela Associação Mourãoense da modalidade, em parceria com o município e a Federação Paranaense. Neste sábado (25), no Ginásio Belin Carolo, foi realizado o Circuito Paranaense nas categorias sub-13, sub-15, sub-21 e veterano. A competição bateu recorde de inscritos: 735.

No domingo (26), das 8 às 14 horas, no mesmo local, será realizado o Torneio Regional de Judô, para judocas acima de 4 anos. Os eventos reúnem as maiores agremiações da modalidade do Estado.

O principal objetivo é o congraçamento entre os atletas nas competições, que contam pontos para o ranking paranaense de judô. A abertura, neste sábado, teve a presença do prefeito Tauillo Tezelli, que destacou a importância do evento para a cidade e para os adeptos do esporte.