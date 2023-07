115 judocas de Campo Mourão participaram de torneio em Maringá

Cento e quinze judocas de Campo Mourão estiveram no último dia 2 de julho, domingo, em Maringá para a disputa do Torneio Unique Medical Center de Judô, competição organizada pela Federação Paranaense da Modalidade e com o apoio da Prefeitura de Maringá que contou com cerca de 800 participantes.

A delegação de mais de cem pessoas representou a cidade através da Associação Mourãoense de Judô que organiza e proporciona ações para a modalidade na cidade. De acordo com a AMJ, a delegação mourãoense foi a segunda maior na competição.

De acordo com o Presidente da AMJ, Melchior Gonçalves da Silva, a quantidade expressiva de atletas participando mostra o crescimento da modalidade na cidade: “Estamos felizes com esse crescimento que estamos tendo, fruto de um bom trabalho em parceria da Associação Mourãoense de Judô com a Uchoa Dojô, com a Fundação de Esportes e também com os nossos patrocinadores, que apoiam a modalidade e oportunizam a crianças e adolescentes o contato com o Judô disse”.

A Associação Mourãoense de Judô mantém cinco núcleos de treinamento: no Colégio Estadual Ivone Castanharo, nas sextas das 17h45 às 19h; no Colégio Estadual Vinícius de Moraes nas segundas e quartas das 15h às 16h; na Escola Municipal Monteiro Lobato nas segundas e quartas das 17h às 18h; no Campus integrado nas quintas das 17h30 às 18h30 e no Centro da Juventude, nas terças e quintas das 16h às 17h.