Jogos Escolares chegam ao último final de semana de competições com três modalidades

Os Jogos Escolares do Paraná voltam com mais competições presenciais neste final de semana. Nos dias 04 e 05 de setembro, as cidades de Curitiba, Toledo e Campo Mourão serão sedes para as disputas da ginástica artística, da natação e do basquete. Anteriormente, nos dias 28 e 29 de agosto, os JEPS 2021 tiveram provas do karatê, da natação, do vôlei e do vôlei de praia.

Ginástica artística – A modalidade será disputada em Curitiba no sábado (04). A abertura é às 8h30 e os locais de competições, categorias e colégios podem ser conferidos nesse LINK.

Natação – A cidade de Toledo recebe disputas da natação, também no sábado, a partir das 8h30, na Rua Guanabara nº 1040. Confira a programação completa.

Basquete – Ocorre na sábado e no domingo (04 e 05) no município de Campo Mourão. Os colégios participantes e os locais das partidas podem ser conferidos AQUI.

As modalidades terão suas respectivas federações na organização, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, por meio da Superintendência do Esporte, com a parceria da Federação do Desporto Escolar do Paraná (FDE-PR).

Cerca de 800 instituições de ensino públicas e privadas estão inscritas, com a participação de cerca de 1.000 professores, 500 árbitros e 200 técnicos de apoio aos protocolos sanitários e de biossegurança.

Também estão presentes 32 técnicos pedagógicos dos Núcleos Regionais de Educação da Secretaria da Educação e do Esporte, responsáveis pelas Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo (AETE), além da coordenação geral da equipe da Superintendência do Esporte, organizadora dos Jeps.

SEGURANÇA

A retomada das competições segue todos os protocolos de medidas sanitárias e decretos vigentes, estaduais e municipais. Para credenciar a participação nos Jogos, todos os estudantes, professores, árbitros e equipe técnica são testados com Teste PCR e somente podem dirigir-se às sedes das competições os que obtiverem resultado negativo. As cidades-sede colocaram à disposição toda a sua infraestrutura para atender ao evento no que diz respeito ao protocolo contra a Covid-19.

Agência Estadual de Notícias