Jogos da Juventude do Paraná tiveram 270 partidas e campeões no fim de semana

A 33ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups) seguiu com as suas competições no último final de semana. Doze regionais sediaram as disputas no masculino e no feminino. Ao todo, foram 270 jogos, sendo 133 do futsal, 66 do vôlei, 37 do handebol e 34 do basquete. Confira todos os resultados de forma detalhada neste LINK.

O coordenador de Esportes de Rendimento da Superintendência do Esporte, Emerson Venturini, falou sobre o sucesso da competição. “Estamos muito contentes com a participação dos municípios, com um grande número de atletas e dirigentes escritos nesta retomada do esporte no Paraná” disse. “Vale ressaltar que as etapas regionais ainda têm mais algumas disputas e em breve teremos mais campeões de todas as modalidades”.

CAMPEÕES

Foram conhecidas também algumas equipes campeãs regionais. No basquete feminino, a sede de Carambeí/Ponta Grossa, teve a equipe de Castro como vencedora. Em Cornélio Procópio, vitórias da equipe local no basquete masculino e feminino. No handebol e no vôlei masculino, Ribeirão do Pinhal conquistou os títulos. Em Jandaia do Sul, o time de Londrina venceu no basquete feminino e Porecatu conquistou o 1º lugar no vôlei masculino. Na sede de Jussara, a equipe de São Jorge do Patrocínio levou a taça no vôlei masculino. Em Goioerê/Campo Mourão/Ubiratã, vitória para Ubiratã no basquete masculino. O basquete feminino teve como vencedora a equipe de Pinhão, na sede de Irati.

Os Jogos da Juventude do Paraná são organizados pela Superintendência Geral do Esporte em parceria com os municípios-sede.

Agência Estadual de Notícias