JEPS: Campo Mourão tem campeões no Atletismo e vice no Futsal

Campo Mourão alcançou bons resultados na etapa do fim de semana na fase final dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs). No Atletismo, em Cascavel, os atletas Tailo Gabriel foi campeão no lançamento de dardo e Kauane Miranda conquistou o 1º lugar na prova de 100 metros com barreiras e o 2º no pentatlo. Os dois são alunos do Colégio Estadual cívico militar Osvaldo Cruz.

Já em Campo Mourão, o Colégio Vinicius de Moraes, com três equipes na disputa de Futsal, obteve o 2º lugar no masculino A. O masculino B chegou à semi-final, ficando com a 4º colocação na classificação geral. Cerca de 30 atletas entraram em quadra no fim de semana nos ginásios de Esportes do Lar Paraná, Jardim Santa Cruz e Colégio Estadual.

Nos próximos três fins de semanas Campo Mourão receberá as modalidades de Handebol, Voleibol (quadra e areia) e Basquetebol. No ciclismo, disputado no fim de semana anterior, na categoria 15 a 17 anos masculino, vitória na classificação geral do Colégio Estadual Darcy José Costa, de Campo Mourão. Na prova de circuito, o aluno João Roberto da Silva, do Colégio Darcy Costa, foi campeão na categoria 15 a 17 anos.

A competição é promovida pelo governo do Estado em parceria com os municípios. O secretário municipal de Esportes, Marcelo Lima, explica que os JEPs serão realizados sem a presença de público. “Todos os envolvidos e os atletas são testados para Covid-19 e só entra nos ginásios quem estiver com teste negativo”, explica.

O evento é uma parceria com o Núcleo Regional de Educação. Os campeões de cada modalidade irão representar o Paraná na fase nacional.