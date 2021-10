Jadel Gregório, medalhista mundial do salto triplo, visita Campo Mourão

Jadel Gregório, medalhista mundial do salto triplo e recordista brasileiro e sul-americano, está em Campo Mourão nesta terça-feira (26). O ex-atleta se tornou “padrinho” da equipe de Atletismo do município e veio conhecer a cidade e os projetos esportivos na modalidade.

Ele foi recepcionado na prefeitura pela vice-prefeita Fátima Nunes, pelo secretário Municipal de Esportes, Marcelo Lima, além do técnico Paulo Cesar da Costa, a chefe regional da Superintendência do Esporte do Paraná, Rosemeire de Caires e pelo vereador Bina Teixeira. Jadel também visitou empresas patrocinadoras da equipe mourãoense.

“Minha missão é fazer com que o esporte vença. Acredito no trabalho do Paulinho e estamos empenhados em ajudar porque sei o que o esporte pode proporcionar. Foi uma reunião muito produtiva e acredito que Campo Mourão vai unir forças para desenvolver ainda mais o Atletismo”, disse Jadel, que contou um pouco de sua história.

Natural de Jandaia do Sul (PR) e de uma família muito pobre, Jadel iniciou no Atletismo quando já morava em Marília (SP). No final da adolescência, mudou-se para São Paulo e passou a treinar no Ibirapuera na modalidade salto em altura e depois no salto triplo e salto em distância. Aos 20 anos já era um dos principais nomes da equipe brasileira de atletismo.

O auge da carreira foi em 2007, quando fez suas melhores campanhas em competições internacionais e bateu o recorde sul-americano que não era quebrado há 32 anos, na disputa do GP Brasil. Atualmente ele mora em San Diego (California) e mantém um Instituto de Atletismo, em Marília.