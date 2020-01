Maringá sediará Campeonato Sul-Centro Americano de Handebol Masculino

Maringá será sede nos dias 20 e 26 de janeiro, do Campeonato Sul-Centro Americano de Handebol Masculino, que serve de classificatória para o Mundial de 2021, no Egito. A competição será realizada pela primeira vez no Brasil e é organizada pela Prefeitura de Maringá, por meio da SESP – Secretaria de Esportes e Lazer e AMH – Associação Maringaense de Handebol

Oficialmente os atletas da Seleção Brasileira Masculina de Handebol se apresentaram ao técnico espanhol Daniel Gordo, para o período de treinamentos, entre os dias 02 e 19 de janeiro em Taubaté (SP), preparatório para o Campeonato Sul-Centro Americano.

O Campeonato Sul-Centro Americano corresponde ao antigo Pan-americano de Handebol, e será jogado pelas seleções dos países da América do Sul e América Central, sendo elas Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia e Paraguai .

Além do torneio Sul-Centro Americano, a expectativa é que esse grupo também dispute o Pré-olímpico Mundial para os Jogos de Tóquio 2020. Para estar entre as seleções que vão participar dessa seletiva, os brasileiros precisam torcer para que o Egito vença o campeonato africano, garantindo assim uma vaga direta na Olimpíada e abrindo uma possibilidade para o Brasil no Pré-Olímpico.

O Campeonato Sul-Centro de Handebol Masculino ocorrerá pela primeira vez no Brasil, e Maringá foi escolhida estrategicamente pela força, tradição e qualidade do Handebol Maringaense no cenário esportivo nacional.

As partidas serão realizadas no Ginásio Chico Netto, Ginásio Parque do Japão e Ginásio Cerhand.

Em entrevista o Presidente da Confederação Brasileira de Handebol, Ricardo de Souza ressalta a importância do campeonato. “O Sul-Centro Americano oportuniza 03 vagas para o Campeonato Mundial no Egito em 2021, e será transmitido ao vivo via internet pela TVNSPORTS e trará uma visibilidade enorme a cidade por outros veículos de comunicações esportivas.” finalizou.

Conheça o novo Técnico da Seleção Brasileira

Daniel Gordo tem 38 anos e trabalhou nas últimas três temporadas no Club Balonmano Nava, conquistando o título da II Liga Espanhola na temporada 2018/19.

“É um passo muito importante na minha carreira. Sou grato à Confederação Brasileira por confiar em mim e ao meu clube por me permitir viver essa experiência internacional e sonhar com a possibilidade de jogar os Jogos Olímpicos”, celebrou Gordo.

Daniel Gordo tem 38 anos e muita experiência também com as divisões de base, algo que foi considerado pelo presidente em exercício Ricardo Souza e pela supervisão técnica da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb).

• As datas dos jogos da Seleção Brasileira já estão definidos, os locais serão divulgados nos próximos dias:

• 21/01 – 19:30 hrs – Brasil x Peru

• 22/01 – 19:00 hrs – Brasil x Paraguai

• 23/01 – 19:00 hrs – Brasil x Chile

• 24/01 – 19:00 hrs – Brasil x Uruguai

• 25/01 – 19;00 hrs – Brasil X Argentina

OBS: O torneio será jogado no formato de todos contra todos.