Campo Mourão sedia Simpósio Paranaense de Handebol

A Liga de Handebol do Paraná (LHPR/Paraná Handebol), promove a partir de hoje, até o final de semana, o Simpósio Paraná Handebol 2020. O evento acontece na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Campo Mourão,

O Simpósio conta com a presença do técnico da Seleção Brasileira de Handebol Feminina Adulta, o espanhol Jorge Dueñas, dirigentes da Liga, árbitros, técnicos e atletas de diversas categorias.

O evento tem parceria com o Município de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (Fecam) e com a própria UTFPR, junto com a Kempa, empresa que fornece artigos esportivos para os selecionados nacionais e para o handebol paranaense. É o segundo ano seguido que o evento é realizado nesta cidade.

O coordenador técnico da LHPR, Gentil Soares de Lima fala sobre a importância do evento. “Será um debate de cinco dias sobre o desenvolvimento do handebol, como capacitar, como melhorar, como produzir o handebol da melhor forma possível”, disse Lima. Segundo ele, o evento deverá reunir mais de 300 participantes.

Lima também enaltece a presença do técnico da Seleção Brasileira de Handebol Feminino no evento, destacando que sua experiência contribui muito com a modalidade no Paraná. “A presença dele é fundamental, um profissional da Europa, que vive no melhor handebol do mundo e que traz para os técnicos do Paraná novos conceitos de treinamento e de prática de handebol. Vai passar para os técnicos os conceitos mais modernos de treinamento e sua experiência com o esporte.”

O técnico que vai comandar a Seleção Brasileira de Handebol Feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão), Jorge Dueñas disse que a troca de experiências é fundamental para o crescimento do handebol no Paraná.

“É importante para que os técnicos do Paraná conheçam um pouco dos trabalhos que estamos fazendo junto à seleção brasileira. A troca de ideias, de experiência contribui para que possamos melhorar o handebol brasileiro”, declarou.

PROGRAMAÇÃO

A programação, nesta quinta-feira, terá início a partir das 13h30, com clínica de atualização de árbitros, curso de formação para novos árbitros, curso de ascensão para árbitros estaduais e clínica de atualização para técnicos e atletas, tudo isto até às 18 horas.

No período da noite, a partir das 19h30, além dos eventos acima, ainda acontecem reuniões técnicas visando a temporada 2020 do handebol paranaense e clínica de goleiros (para atletas).

Amanhã a programação iniciada hoje a tarde continua a partir das 8h30. Na parte da tarde, clínica de atualização para novos árbitros, curso de formação para novos árbitros, curso de ascensão para árbitros estaduais, mini-curso de atualização para demais árbitros e clínica de atualização para árbitros e atletas.

A partir das 19h30, abertura oficial do evento e premiação dos melhores do ano de handebol (temporada 2020), no Auditório da UTFPR Campo Mourão.

No sábado, pela manhã (início 8h30), clínica de atualização para árbitros, curso de formação para novos árbitros, curso de ascensão para árbitros estaduais e clínica de atualização para técnicos e atletas.

No período da tarde (13h30), a programação continua, somando com mini-curso de atualização para demais árbitros e reunião anual de planejamento da Liga de Handebol do Paraná, e uma nova clínica de atualização para técnicos e atletas a partir das 19h30.

No domingo, 8h30, tem clínica de atualização para técnicos e atletas e no período da tarde, encerramento, com Assembleia Geral da LHPR/Paraná Handebol.