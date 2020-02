Aulas de Handebol com vagas abertas no Centro da Juventude

O Centro da Juventude Itachir Tagliari (CEJU), mantido pelo Município de Campo Mourão por meio da Secretaria da Ação Social, está com vagas abertas para adolescentes com idade entre 12 a 18 anos para Aulas de Handebol, nas quartas e sextas-feiras, das 15 às 16 horas. Tudo acontece em uma parceria que também envolve a Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam) e o SESC (Serviço Social do Comércio).

Para que a matrícula seja efetuada, o adolescente precisa comparecer ao Centro da Juventude junto com o seu responsável, portando as cópias dos seguintes documentos: RG e CPF do adolescente, RG e CPF do responsável, comprovante de residência, Cartão do SUS e foto 3 x 4. Maiores informações podem ser obtidas no fone (44) 3525-3507.