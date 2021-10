Gabriel Hanel, Junior Drugovich e Airton Soares são os grandes vencedores da Copa Integração de Kart

O final de semana foi de muitas disputas no Kartódromo Horácio Amaral em Campo Mourão. O clima, hora seco, hora molhado, foi mais um ingrediente nas disputas da competição que atraiu pilotos de várias cidades do Paraná.

No sábado, aconteceu a prova de longa duração, disputada em dupla, durante uma hora e meia. O desafio nessa prova é andar rápido mas também manter o kart na pista. O clima ajudou e durante toda a prova o tempo ficou seco. Ao final, a dupla vencedora foi Alysson Hanel e Gabriel Silveira. Na segunda posição ficaram os pilotos Airton Soares e Adelan Soares; na terceira posição chegaram os pilotos Jardel Andrade e Marcos Betim; em quarto Raoni de Assis e Alan Gustavo e fechando o pódio, Augusto e Ivan Nascimento.

Já no domingo, as chuvas mudaram o panorama das provas individuais que aconteceram em três categorias: F4-13/43; Graduados e Sprinter. Na F4-13/43 a pole foi cravada pelo piloto Adelan Soares em uma ótima disputa. No entanto, nas duas provas, Adelan teve problemas com o freio e não conseguiu o pódio. O grande vencedor dessa categoria foi o seu pai, Airton, que venceu as duas baterias, seguido de Helber Andrade que também ficou em segundo nas duas baterias. Fechando esse pódio, tivemos os pilotos Sandro Conolo em 3º, Marcos Betim em 4º e Jardel Andrade em 5º.

Na graduados tivemos uma bonita disputa entre dois “gabrieis”, com vitória para Gabriel Hanel que venceu as duas baterias. Gabriel Silveira ficou em segundo depois de ter problemas com sua corrente na segunda bateria e completando o pódio o piloto Augusto de Cianorte.

Na sprinter, duras disputas e muita emoção na disputa pelo segundo lugar, já que na primeira colocação foi dominante o piloto Junior Drugovich que venceu as duas baterias e levou o título. Na segunda posição ficou Alysson Hanel, em terceiro Ivan Nascimento, em quarto Diogo José e em quinto o piloto Ney Justino.

O presidente da Akartcam, Raoni de Assis, avaliou como positivo a realização da prova: “Tivemos ótimos disputas e um clima de esportividade e confraternização muito grande. Vamos realizar uma nova etapa em dezembro” disse.

Agora o próximo desafio é já no próximo final de semana com o GP de Paranavaí. Diversos pilotos de Campo Mourão devem participar das disputas.