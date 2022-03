Vice-líder e terceiro colocado se enfrentam por ascensão na tabela 

Terceiro colocado na classificação do Campeonato Paranaense com seis pontos em três jogos, o Campo Mourão Futsal recebe na Arena UTFPR (Belin Carolo), às 20h00 desta quinta-feira (31), o Chopinzinho, equipe do Sudoeste do Paraná.

Será o confronto do vice-líder, que tem um ponto a mais que o Carneirão, com o terceiro colocado. E no chamado “jogo de seis” pontos, quem vencer dará um passo importante na busca pela ponta da classificação, ocupada pelo Cascavel, e a permanência entre os quatro primeiros colocados neste início de competição.

Ainda em fase de aperfeiçoamento tático e técnico, e perseguindo o melhor entrosamento possível em razão da grande reformulação do elenco para a temporada, a equipe comandada pelo técnico Giba está ciente da necessidade de pontuar em casa, justamente contra um adversário de qualidade que vem surpreendendo nesta largada de certame.

LNF – No final de semana o time volta à quadra para enfrentar o Praia Clube, de Uberlândia (MG), pela segunda rodada da Liga Nacional, em jogo que acontece no domingo, às 18h00, no Triângulo Mineiro.