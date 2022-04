Tricolor mourãoense busca empate com goleiro-linha após levar 2 a 0

Se nos três primeiros confrontos da história entre Minas e Campo Mourão o empate foi o ator principal, desta vez o enredo não foi diferente. No quarto confronto entre as duas equipes, o resultado novamente foi de igualdade. Jogando em Belo Horizonte na tarde deste sábado (23), o Carneirão conquistou um ponto importante contra a equipe mineira. Depois de estar perdendo por 2 a 0, Campo Mourão buscou o empate em 2 a 2.

O JOGO

Num primeiro tempo em que as duas equipes trocaram constantes golpes iniciados em rápidas transições que obrigaram os goleiros a trabalharem bastante, o Minas saiu na frente, com gol de Scheffer, apesar da melhor efetividade e posse de bola de Campo Mourão.

Na segunda etapa Campo Mourão voltou pressionando, mas em jogada de contra-ataque, Higo ampliou para o Minas. Precisando buscar o resultado, a tática do goleiro-linha foi fundamental para a reação do Carneirão, que fez o primeiro com Douglinhas e empatou com Leandro Caires.

No final, o Minas ainda tentou devolver o golpe também se utilizando do goleiro linha, mas Campo Mourão soube se defender e, por pouco, não virou o marcador com duas roubadas de bola.

PRÓXIMOS JOGOS

No sábado (30), às 15h00, Campo Mourão volta à quadra novamente pela LNF, quando recebe na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Atlântico, de Erechim (RS), pela quinta rodada da competição.

No paranaense o time só volta a atuar dia 10 de maio, uma terça-feira, contra o Marreco, em Francisco Beltrão (Sudoeste do Paraná).