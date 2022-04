Time mourãoense foi superado pelo Chopinzinho na Arena UTFPR

Apesar do empenho, o Campo Mourão Futsal sofreu sua segunda derrota seguida no Paranaense Série Ouro, na noite desta quinta-feira (31), quando foi superado pelo Chopinzinho pelo placar de 2 a 1.

Num primeiro tempo marcado pelo equilíbrio, o Chopinzinho levou a melhor e abriu o marcador, com Everson, em erro de saída de bola do time mourãoense. No final da segunda etapa, o time do sudoeste paranaense marcou o segundo, quando Campo Mourão atacava com o goleiro-linha, e logo depois Trevenzoli descontou, marcando o gol mourãoense no jogo. “Não vamos abaixar a cabeça. É hora de trabalhar mais e superar os resultados adversos. Precisamos manter o foco e dar a volta por cima”, afirmou o fixo Caio Barros.

CHAVE VIRADA

No domingo, dia (03) o confronto será pela segunda rodada da Liga Nacional, contra o Praia Clube, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.