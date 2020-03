Taça Pitanga: CM/Futsal participa de mais um torneio preparatório para temporada

Embalado pela conquista da Copa Cachoeiras Gigantes, o Campo Mourão encara agora mais um desafio preparatório para a temporada 2020: a Taça Pitanga de Futsal.

O torneio começa já nesta sexta-feira (06) e o time do centro-oeste paranaense terá como adversários a equipe de Umuarama, Marechal e a anfitriã Pitanga. O primeiro jogo, contra o Umuarama, será às 20h desta sexta-feira. O segundo confronto, tendo como adversário o Marechal, será no sábado (07), também às 20h. No encerramento, enfrenta o time da casa, às 17h de domingo (08).

). Todas as partidas serão transmitidas via Facebook ( www.facebook.com.br/ promovesports ) e YouTube ( www.youtube.com/promovesports ).

O técnico Wesley Szabo ‘Alemão’ poderá contar com o time completo para a disputa. Os jogos serão realizados no Ginásio Lolo Cleve de Pitanga.