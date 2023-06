Sérgio Lacerda está de volta para treinar o Campo Mourão Futsal

Único treinador a levar o Carneirão para uma final de Paranaense Série Ouro, Sérgio Lacerda, de 59 anos, será o novo comandante do Campo Mourão Futsal na sequência da atual temporada.

Lacerda chega nesta sexta-feira, 30, à cidade para assinar contrato e se reunir com a diretoria, e no sábado será apresentado ao elenco mourãoense. Campeão da Taça Brasil e bicampeão da Liga Nacional de Futsal (LNF), o treinador traz na bagagem experiência de sobra para recolocar Campo Mourão no caminho das vitórias.

“É um lugar onde tivemos um bom convívio e conseguimos fazer um bom trabalho. Vamos trabalhar muito para fazer está equipe vitoriosa, como foi recentemente. Sabemos da tradição de Campo Mourão no futsal e esperamos dar uma nova cara e novo ânimo para a equipe”, afirmou o técnico, já a caminho de Campo Mourão.

A carreira de treinador iniciou no Seára (SC). Depois passou por grandes e tradicionais equipes, como Jaraguá (SC), Atlântico, Tapejara, Alaf e Corthiana (RS). No Paraná treinou o Foz Futsal, Marreco, Pato Branco, e Campo Mourão em 2021, ano em que levou o tricolor mourãoense à final do estadual.