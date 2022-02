Seletivas do CM/Futsal reuniram participantes de três estados e aprovaram 40 garotos em 4 categorias

Com a participação de 120 garotos de dezenas de municípios do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, o Campo Mourão Futsal encerrou no último final de semana mais uma seletiva de início de ano, em que foram avaliadas as jovens promessas do futsal em quatro categorias: sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20.

As avaliações aconteceram na Arena UTFPR, em Campo Mourão (PR), e foram divididas em dois finais de semana, sendo que os meninos do sub-17 e 20 foram os primeiros a serem observados entre os dias 12 e 13 de fevereiro, e os do sub-13 e 15 nos dias 19 e 20, dois sábados e dois domingos.

Um total de 40 garotos foram aprovados pela comissão técnica do Carneirão. Alguns já foram convidados a se juntarem às suas respectivas categorias, e outros permanecerão em fase de avaliação.

Na opinião dos treinadores da base mourãoense, responsáveis pelas quatro categorias contempladas, mais uma vez a seletiva atingiu os objetivos propostos. “Foi uma grande oportunidade tanto para os meninos estarem participando de um projeto grandioso, quanto para nós podermos olhar avaliar os atletas que podem contribuir para a nossa temporada”, comenta Douglas Cavalcante Dias, o Doguita, técnico do sub-13, sub-15 e sub-17.

Já para Gabriel Galelli, treinador da equipe sub-20 do Carneirão, o que mais surpreendeu foi o aspecto técnico. “Tivemos um grande evento, em que os atletas mostraram bastante qualidade técnica, o que deixou as seletivas bastante disputadas. Desejamos sucesso para todos os participantes em seus respectivos sonhos”, afirmou Galelli.

Confira abaixo os selecionados por categoria:

No sub-13 foram escolhidos Lucas Valck; Vinicius Alves de Oliveira; Lucas Daniel Manzano Santos; Marco Antonio Simão dos Santos e Otávio Camargo.

Na categoria sub-15 foram aprovados Felipe Gabriel; Arthur de Souza de Arauji; Kauan Eduardo Buzzatt 2007; Guilherme Gasparotto Batista; Leonardo Werlang; Carlos Henrique; Bruno Pires; Gustavo Tussi; Mateus Motta; Lucas Dubena; Marcos Antonio e Luan Gonçalves.

No sub-17 entraram Gabriel Bini Delovski; João Vitor Maia Geremias; Renan Tavares Rocha; Pedro Henrique Ramos; Vitor Hugo Barbosa; Luis Felipe Farias; Gabriel Rodrigues Santos; Oslan Cordeiro e Myguel F. Nunes.

E no sub-20 foram selecionados os participantes João Vitor Melges da Cunha Pinto; Nathan Jacob; Mateus Jacob; Maycon Krupczaki Salles; Augusto Casagrande; Jean Pedro Ferreira da Silva; Rafael Henrique de Souza; Natan Brisola do Amaral e Luiz Carlos Ribeiro Salvador.