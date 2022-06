Projeto Social do CM/Futsal recruta participantes em sete Núcleos

Continuam abertas as inscrições para o as escolinhas do tradicional projeto social ‘Formando Campeões’, do Campo Mourão Futsal. A ‘molecadinha’ de 07 a 17 anos pode participar se inscrevendo em um dos sete núcleos espalhados nos bairros da cidade, sendo eles: Centro da Juventude; ginásio Valternei de Oliveira – Lar Paraná; ginásio do Jardim Santa Cruz; Associação Expresso Nordeste; Colégio Paulo VI; Colégio Eroni e Colégio Darcy Costa.

O projeto social da Associação Campo Mourão Futsal não tem custo para os alunos/atletas, oferece kit completo para o treinamento e recreação, e tem a finalidade de utilizar o esporte como ferramenta de inclusão social, além de revelar novos talentos para a modalidade. É mantido pela Associação Campo Mourão Futsal (ACMF), com recursos oriundos da Lei Municipal de Esportes de Campo Mourão.

Iniciado em 2018 o projeto social já teve 500 crianças inscritas em 10 núcleos espalhados pela cidade, foi paralisado em virtude da pandemia, e agora começa a receber novamente grande número de participantes.

BASE FORTE

Além do projeto social, o Campo Mourão Futsal mantém aproximadamente 100 garotos nas categorias de base, recebendo treinamento semanal para disputa de competições regionais e estaduais.

Com essas ações o clube mais tradicional do Paraná colabora com a cidadania, instruindo meninos e meninas para o melhor caminho, e orgulha-se de poder levar o nome da cidade para todo o Brasil.