Pela reabilitação no Paranaense, CM/Futsal recebe hoje o Guarapuava

Com jogos a menos que a maioria das equipes, em alguns casos com até quatro confrontos atrasados, o Campo Mourão Futsal inicia nesta quarta-feira (22) às 20h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), a retomada da disputa do Paranaense Série Ouro, de olho numa arrancada na competição estadual, em busca da classificação para a próxima fase. O adversário será o CAD Guarapuava, em duelo que marca o primeiro compromisso do returno.

Vindo de dois resultados importantes, sendo um empate com o Cascavel pelo paranaense, em que houve influência direta da arbitragem contra o tricolor mourãoense, e ótima vitória por 4 a 0 para sobre o Foz Cataratas pela Liga Nacional, o Carneirão quer manter o embalo e seguir vencendo.

Com o departamento médico vazio e sem suspensão por cartões, para esta quarta-feira o técnico Juninho poderá novamente contar com todo elenco. “Tivemos três sessões de treinos na preparação para este jogo. Montamos uma estratégia, um plano de jogo bem definido, pois necessitamos muito da vitória para subirmos na tabela de classificação. Manter o foco e a competitividade são elementos fundamentais para um resultado positivo”, revelou Juninho, que fará seu terceiro jogo no comando da equipe.

Em caso de resultado positivo, Campo Mourão poderá ganhar até três posições na tabela. Ascensão que levará o time até as primeiras posições, ganhando os outros jogos atrasados que restam.

MARATONA DE JOGOS

Já na quinta-feira a equipe embarca para Santa Catarina, onde no sábado (15), às 19h00, enfrenta o Joaçaba pela Liga Nacional. De lá, o elenco viaja direto para Palmas, no Sudoeste do Paraná, para encarar o time da casa, novamente pelo Esta