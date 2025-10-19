Na prorrogação CM/Futsal empata com o Pato e avança para as quartas de final da Liga Nacional

Com ginásio lotado e enorme festa do torcedor mourãoense, impulsionados pela torcida organizada Jovem, o Campo Mourão Futsal empatou com o Pato em 2 a 2 no tempo normal e 1 a 1 na prorrogação, na tarde deste domingo, 19, e avançou para as quartas de final da Liga Nacional.

Com melhor campanha na primeira fase, o Carneirão tinha vantagem de resultados iguais para se classificar. Com o 2 a 2 da primeira partida em Pato Branco, e a igualdade do jogo da volta, a equipe ficou com a vaga para a sequência dos playoffs.

Como já era esperado, foi mais um duelo duro, um clássico estadual de Liga Nacional em que prevaleceu a garra do elenco tricolor. Depois de um primeiro tempo sem gols, Campo Mourão chegou a abrir 2 a 0 com Kaduzin e Andrei na segunda etapa, mas viu o Pato diminuir e empatar antes do apito final.

Na prorrogação o time patobranquense abriu o marcador no final do primeiro tempo extra, mas no início da última contagem de 5 minutos, Danilo Baron empatou, para explosão da Arena UTFPR (Belin Carolo) que estava lotada.

Em data a definir, o Praia Clube/MG será o adversário do Carneirão nas quartas de final. Antes, Campo Mourão recebe o Foz Cataratas, na quinta-feira, 23, pelo primeiro jogo das quartas de final do Paranaense Série Ouro.