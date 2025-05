Na Arena, Campo Mourão Futsal vence o Ampére e sobe na classificação do estadual

O Campo Mourão Futsal voltou a vencer no Campeonato Paranaense da Série Ouro. Em casa, o Carneirão derrotou o Ampére por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, 30, com gols de Gui Lima, Jhonny e Selbach, e manteve os 100% de aproveitamento jogando em seus domínios.

O resultado coloca o time mourãoense momentaneamente na quarta posição com 16 pontos em oito jogos, a frente do Umuarama que é o quinto colocado com 15 pontos, mas um jogo a menos. O Marreco é o primeiro com 19 pontos, Pato o segundo também com 19 e Cascavel o terceiro com 16. Mesma pontuação que Campo Mourão e um jogo a menos realizado.

No domingo, 4, Campo Mourão recebe na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Jaraguá do Sul pela terceira rodada da Liga Nacional. O duelo inicia às 14h00 e os ingressos estão à venda no Supermercados Bom Dia, Marujo Sportes e no site do Campo Mourão Futsal.