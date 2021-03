Em jogo equilibrado, CM/Futsal empata com Palmas é sobe para terceiro

Jogando em Palmas, no Sudoeste do Paraná, o Campo Mourão Futsal conquistou um importante resultado na noite desta terça-feira (03), pela segunda rodada do paranaense Série Ouro, quando empatou em 1 a 1 com a boa equipe palmense, que na estreia havia vencido o Marreco, de Francisco Beltrão, fora de casa por 3 a 1, enquanto o time mourãoense também vinha de vitória por 5 a 3, diante do Marechal Cândido Rondon.

O pivô Caio Jr foi o autor do único e bonito gol mourãoense no jogo, ainda na primeira etapa, depois de cobrança de escanteio. Juninho empatou para os donos da casa em jogada de troca de passes, dando números finais ao confronto, que colocou as duas equipes na terceira e quarta colocação, respectivamente, com 04 pontos em dois jogos.

O próximo compromisso do carneiro tricolor será na próxima segunda-feira (05), quando recebe às 18h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo) o Pato Futsal, em jogo válido pela terceira rodada da competição estadual.