Fora de casa, CM/Futsal encara o Ampére pelo primeiro playoff do Paranaense

Com retrospecto favorável, considerando os último três anos de confrontos, com três vitórias em três jogos, 13 gols marcados e 6 sofridos, o Campo Mourão Futsal entra em quadra na noite desta sexta-feira para encarar o Ampére (Sudoeste do Paraná), no jogo de ida do primeiro mata-mata do Paranaense Série Ouro, que definirá uma vaga para as quartas de final da competição estadual ou para a disputa do torneio da morte, da mesma competição. Quem passar se junta aos oito melhores do certame e quem perder disputa a permanência na Série Ouro, a mais forte competição estadual do país.

O duelo está marcado para às 20h15, no ginásio Rondinha, e terá como ingredientes principais equilíbrio e emoção. “Estamos cientes que vamos encarar um adversário muito difícil, que jogando em casa tem por característica se impor bastante. Teremos de fazer um jogo inteligente para conquistar um resultado positivo e decidir a vaga em Campo Mourão, no jogo da volta”, argumenta o técnico Sérgio Lacerda, que terá todo elenco à disposição neste primeiro confronto.

A Integrado Carneiro TV transmite o confronto ao vivo pelo YouTube e Facebook do Campo Mourão Futsal, a partir das 20h00.