Fixo Alemão, do Carneirão na estreia da Liga em 2019, está de volta

O fixo Jackson de Liz Mota, o Alemão, está de volta ao Campo Mourão Futsal. O jogador que na metade da temporada passada se desligou do clube para defender o Svarog Futsal da República Tcheca e estava de férias no Brasil, não vai voltar ao time Tcheco e acertou seu retorno ao carneiro tricolor para disputa da Liga Nacional, Paranaense Chave Ouro e Liga Paraná.

Agora com 34 anos, o experiente Alemão, cuja função era também usar a braçadeira de capitão durante a temporada de 2019, revela que está feliz por poder retornar o carneiro tricolor. “Estou muito tranquilo e de fato feliz em poder vestir novamente a camisa do Campo Mourão. Eu tinha uma meta de jogar fora do país e ela foi cumprida. Agora quero focar em defender este clube que acolheu a mim e minha família muito bem e poder dar alegrias para o torcedor mourãoense, que me trata com muito respeito. Tenho um carinho muito especial por este clube e esta cidade”, declarou o atleta multicampeão, que ganhou quase todos os títulos possíveis na modalidade.

Catarinense de Lages, iniciou a carreira na Malwee de Jaraguá do Sul-SC e percorreu na sua trajetória profissional clubes como Cascavel-PR, ACBF Carlos Barbosa e Atlântico de Erechim-RS, onde foi Campeão Mundial de Clubes em 2015. Vestindo a camisa do Pato Futsal-PR foi peça importante para a conquista da Liga Nacional em 2018, marcando gols decisivos nos jogos finais, além dos títulos da Taça Brasil e Liga Sul.

Entre as principais conquistas do jogador, estão ainda os títulos de campeão