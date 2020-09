Estreia do CM/Futsal na Liga Paraná é trasferida

A estreia do Campo Mourão Futsal na Liga Paraná marcada para esta quinta-feira (03) contra Maringá na Arena UTFPR (Belin Carolo) não vai mais acontecer. O jogo foi transferido para o próximo dia 18 de setembro, às 19h00, no mesmo local, em virtude de ajustes no calendário das equipes.

Desta forma o próximo jogo do Carneiro Tricolor acontece domingo, dia 06, às 11h15 em Umuarama pela Liga Nacional com transmissão ao vivo pela TV Brasil (canal aberto) e pela LNFTv, Per Pay View (canal de streaming) da Liga Nacional.

