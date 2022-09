Em perseguição ao G4 do Paranaense, CM/Futsal recebe hoje o Marreco na Arena UTFPR

Em sequência de jogos por diferentes competições, o Campo Mourão Futsal volta a jogar na noite de hoje (19), pelo Paranaense Série Ouro. O Carneirão recebe na Arena UTFPR (Belin Carolo), às 19h15, o Marreco, de Francisco Beltrão (Sudoeste do Paraná), em confronto que vale uma escalada na classificação para o time mourãoense. Com 28 pontos, em caso de vitória, Campo Mourão sobe da oitava para a quinta colocação, ficando próximo novamente do G4.

Para o duelo desta noite o técnico Juninho poderá contar com todo elenco, assim como ocorreu no último sábado, quando Campo Mourão bateu o Guaíra por 4 a 1 pela Copa Paraná, e passou às quartas de final do certame, que também é promovido pela Federação Paranaense de Futsal (FPFS).

Para ver o jogo e torcer pelo Carneirão basta acessar o site do Campo Mourão Futsal www.campomouraofutsal.com.br e adquirir o ingresso eletronicamente.