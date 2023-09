Em Dois Vizinhos, CM/Futsal tenta encostar na vice-liderança do Paranaense Série Ouro

Terceiro colocado do grupo A com 21 pontos e dois jogos a menos que o segundo colocado, que tem 27 pontos, o Campo Mourão Futsal encara o Dois Vizinhos (Sudoeste do Paraná), fora de casa, nesta quarta-feira, 13, às 20h00, em mais um importante compromisso do Paranaense Série Ouro.

O Carneirão precisa vencer para encostar novamente no vice-líder do grupo, e continuar na briga por uma das quatro primeiras vagas da competição estadual.

“Esperamos um jogo muito equilibrado. Estamos com o grupo um pouco reduzido e esperamos ter o melhor clima para este jogo. Vamos virar a chave para o paranaense e é muito importante conseguirmos pontuar, mantendo um bom nível de atuação. Estamos procurando nos manter entre os primeiros colocados no estadual para chegar bem na fase final”, declara Sérgio Lacerda, técnico do Campo Mourão Futsal.

Na equipe mourãoense o ala Kadu segue de fora, se recuperando de procedimento no joelho, mas em breve estará de volta. Já o pivô Juninho é dúvida para a partida de hoje.

A Integrado Carneiro TV transmite o duelo ao vivo a partir das 19h45, nas redes sociais do Campo Mourão Futsal (Facebook e YouTube).