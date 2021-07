Em busca da liderança do grupo C da LNF, CM/Futsal recebe o Brasília

Quarto colocado com 16 pontos, mas apenas três dos líderes Foz Cataratas e Tubarão, que tem 19, e com um jogo a menos, o Campo Mourão Futsal terá a chance de assumir a ponta do grupo C da Liga Nacional, caso vença neste domingo (25), o Brasília (DF), em jogo marcado para às 11h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão (Centro-Oeste do Paraná), com transmissão ao vivo em rede nacional pela TV Brasil (canal aberto).

Vindo de derrota na última segunda-feira para o Tubarão, que passou o time mourãoaense na classificação, o jogo deste domingo será a oportunidade de recuperação do carneiro tricolor, que vem brigando pelas primeiras colocações do grupo desde o início da competição. O grupo C, é certamente um dos mais equilibrados nesta fase inicial da LNF, já que todas as oito equipes ainda têm chances de classificação, sendo que a diferença entre o quinto e o primeiro colocado é de apenas três pontos.

Na quarta-feira (28), novamente na Arena UTFPR, Campo Mourão recebe o Pato Futsal às 19h00, também pela Liga Nacional. No jogo de ida no primeiro turno, em Pato Branco, vitória mourãoense por 4 a 0.