Derrota em Jaraguá do Sul distancia CM/Futsal da classificação na LNF

Precisando vencer para seguir com chances de classificação na Liga Nacional, o Campo Mourão Futsal foi derrotado por 4 a 2 na manhã deste domingo (07) em Jaraguá do Sul, e ficou um pouco mais distante da próxima fase da competição.

Mal começou o jogo e Campo Mourão abriu o placar logo no primeiro minuto com Malcom, aproveitando finalização de Caio Barros. William empatou para o Jaraguá quatro minutos depois, e Jonas virou em erro de saída de bola mourãoense.

No segundo tempo o Carneirão foi mais efetivo, teve mais posse de bola e pressionou o adversário em busca do gol de empate. Mas o Jaraguá foi quem ampliou para 3 a 1 com Neto, aproveitando a superioridade numérica em quadra, depois da expulsão do goleiro mourãoense Renato. Faltando um minuto e meio para o fim, Bruninho descontou para Campo Mourão, que atacava com o goleiro linha em quadra, fazendo 3 a 2. Pirulito fechou o placar em 4 a 2 para o Jaraguá, com 23 segundos para o fim da partida.

Pela competição nacional o carneirão ainda tem dois jogos. Recebe a Assoeva (RS) na Arena e faz o último jogo fora de casa contra o Blumenau (SC). Precisa vencer os dois e torcer por uma combinação de resultados.

O próximo jogo será na quinta-feira (11), às 19h15 na Arena UTFPR (Belin Carolo). Campo Mourão recebe o Dois Vizinhos pela 18ª rodada do Paranaense Série Ouro.