De virada, Campo Mourão vence o Jaraguá pela Liga Nacional de Futsal

O Campo Mourão Futsal conquistou sua primeira vitória na Liga Nacional 2023 na noite deste sábado, 08, derrotando de virada o Jaraguá/SC, por 3 a 2, na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão. Empurrado pela torcida, o mais tradicional do Paraná saiu atrás, mas teve força para buscar o resultado diante da equipe catarinense.

O jogo – No primeiro minuto o Jaraguá abriu o placar com Neto, em lance em que a bola desviou e prejudicou a defesa do goleiro Ângelo, do Campo Mourão. Não demorou e Lé empatou para o Carneirão em boa jogada. No início da segunda etapa, Tom virou o placar para 2 a 1 em lance individual. Quando faltavam 5 minutos para o fim, Neto novamente empatou. Há três minutos do fim, em boa trama do ataque mourãoense, Léo Costa anotou o seu primeiro gol com a camisa do Campo Mourão, e garantiu a vitória para o tricolor.

Na terça-feira, 11, o compromisso será pelo Paranaense Série Ouro. Campo Mourão recebe na Arena UTFPR o Dois Vizinhos, pela quarta rodada da competição.