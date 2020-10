Copa Sesc de Futebol Virtual abre inscrições em novembro

As inscrições para a Copa Sesc de Futebol Virtual serão abertas no dia 16 de novembro e o início da competição está previsto para o dia 30 do próximo mês. Trinta unidades da entidade ligada ao Sistema Fecomércio Paraná, em Curitiba e pelo interior do estado, realizarão a competição na fase municipal. Para a fase final, serão classificados os dois primeiros colocados de cada unidade.

A competição utilizará como plataforma o Playstation 4, pelo jogo FIFA. Esta será a premiação da Copa Sesc de Futebol Virtual: 1º lugar: Troféu + duas diárias no Hotel Sesc Caiobá; 2º lugar – Troféu; 3º lugar – Troféu; Craque da galera – Troféu. Catorze anos é a idade mínima para participar da competição.

As inscrições devem ser feitas através do site do Sesc (www.sescpr.com.br). A taxa é de R$ 10,00 para trabalhadores do comércio e de R$ 15,00 para o público em geral. O pagamento pode ser por boleto ou cartão de crédito.

No ato da inscrição, o participante deve digitar o clube que jogará o torneio todo, da fase municipal até a fase final (se classificado). Não é permitida a escolha de seleções e pode ocorrer de repetição de clubes de jogadores distintos.