Com agenda cheia, CM/Futsal quer manter sequência positiva no mês de agosto

Embalado por vitórias na Liga Nacional e no Paranaense Série Ouro, o Campo Mourão Futsal vem demonstrando a esperada reação na temporada, e se prepara para um mês de agosto cheio de compromissos importantes pelas duas competições.

Serão seis jogos em cinco semanas, sem contar o último, realizado na segunda-feira, 31, em Santa Catarina, com vitória mourãoense de goleada por 5 a 0, para cima do São Lourenço, pela LNF.

E o próximo desafio será neste domingo, 06, também contra uma equipe catarinense. O Carneirão recebe às 11h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Blumenau, em confronto da 18ª rodada da competição nacional. Os ingressos já estão à venda no site do Campo Mourão Futsal https://www.campomouraofutsal.com.br/ e na Marujo Sport com preços promocionais, R$ 20,00 arquibancada e R$ 30,00 cadeiras.

Calendário – Outros cinco duelos estão programados para os próximos dias, sendo três pela LNF e dois pelo Estadual, três em casa e dois longe da torcida. No dia 12 o adversário será o Tubarão/SC, fora de casa, pela LNF. Depois deste, Campo Mourão engata uma sequência de três jogos em casa: Dia 17 contra o Foz Cataratas (Paranaense), dia 20 contra o Esporte Futuro/Toledo (Liga Nacional), e dia 24 contra o Marreco/Francisco Beltrão (Paranaense). No dia 30, o tricolor mourãoense fecha o mês jogando em Belo Horizonte, contra o Minas, pela LNF.