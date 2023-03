Colégio Vinicius vence categorias A e B do Futsal e representará CM na fase Regional dos JEP´s

As equipes masculinas categorias A e B do Colégio Estadual Vinícius de Moraes, localizado no Jardim Cohapar, foram as grandes vencedoras dos torneios de Futsal da Fase Municipal dos 69º Jogos Escolares do Paraná (JEP´s).

A equipe masculina B derrotou o Colégio Adventista na decisão da competição, na terça-feira (28), pelo placar de 3 a 0, com gols de ngelo, Samuel e Guilherme. O Azulão venceu o torneio de forma invicta, tendo feito 22 gols e sofrido apenas 1.

Já a equipe masculina A conquistou o título na manhã desta quarta-feira (29) ao vencer o Colégio Cívico Militar Marechal Rondon. O time do técnico Bruno Braga venceu nos pênaltis após um empate em 1 a 1 no tempo normal com gol de Pedro. Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Juan que defendeu as três cobranças do adversário. O time A marcou 23 gols e sofreu apenas 3 na competição.

Agora, o Azulão da Asa Oeste representará Campo Mourão na Fase Regional dos Jogos. O técnico Bruno Braga exaltou os dois títulos: “É o resultado de muito trabalho com esses meninos que merecem muito. Eles lutaram, batalharam e não desistiram nunca e merecem essa conquista” disse o treinador.

O Diretor do Colégio Vinicius, professor Raoni de Assis, também falou sobre a conquista: “É um trabalho de vários anos, com um projeto que visa o esporte e o educacional e que vem dando resultados nas duas áreas. Orgulhoso dos nossos alunos e do nosso técnico Bruno”.

O Projeto Nota 10 no Esporte e na Vida atende cerca de 100 atletas/alunos que precisam ter realmente frequência escolar e notas para participar.