Colégio Vinicius/Adal conquista o bicampeonato macrorregional da Copa SESC

O Colégio Estadual Vinicius de Moraes/ADAL conquistou pelo segundo ano consecutivo a fase macrorregional da Copa Sesc de Fut-7. O Bicampeonato veio nesta terça-feira, 12, em Arapongas.

O Azulão da Asa Oeste venceu a semifinal da fase por 3 a 1 contra a equipe Elite Futsal Arapongas conquistando a vaga na decisão. Na outra semi, o Grêmio de Goioerê foi derrotado pelo Villa 8 Soccer, também de Arapongas.

Mesmo fora de casa enfrentando os anfitriões, os comandados do técnico Bruno Braga fizeram uma excelente partida na decisão, vencendo o Villa 8 Soccer pelo placar de 6 a 0. Com a vitória, o Vinicius conquistou o bicampeonato da competição (2022-2023) e também a vaga para a fase final que acontecerá em Curitiba no mês de Outubro.

O técnico e coordenador do projeto Nota 10 no Esporte e na Vida do Colégio Vinicius, Bruno Braga, exaltou a equipe: “Temos um grupo de meninos fantástico. Disputamos competições a nível estadual e estamos em um momento muito feliz com o nosso projeto. Quero parabenizar os nossos meninos e também agradecer aos patrocinadores que nos apoiam” disse Bruno Braga que lembrou que agora os atletas irão se preparar para a quarta fase do Campeonato Paranaense de Futsal em Cascavel e para a fase final da Copa Sesc em Curitiba.

O Diretor do Colégio, professor Raoni de Assis, comentou mais uma vitória da equipe: “Estamos extremamente orgulhosos deste projeto e desses meninos que são bons nas quadras e nos campos e bons na escola, alcançando boas notas e bom comportamento. É um projeto que nos enche de alegria” disse o Diretor.