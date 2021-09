CM/Futsal vence Ampére e sai na frente no mata-mata do Paranaense

Na busca pela vaga nas quartas de final do Paranaense Série Ouro, o Campo Mourão Futsal largou bem no duelo de dois confrontos com o Ampére, e venceu o time do Sudoeste do Estado por 5 a 2 na noite desta sexta-feira (10), no ginásio Rodinha, em Ampére.

Mesmo jogando fora de casa o carneiro tricolor se impôs, e conquistou importante resultado, que aumenta a vantagem do tricolor para o segundo e último confronto, marcado para o próximo sábado (18), na Arena UTFPR, em Campo Mourão (Centro-Oeste do Paraná).

Os gols mourãoenses foram marcados por Tomás e Caio Barros, na primeira etapa. Fabinho e novamente Caio Barros, outras duas vezes, anotaram no segundo tempo. Marinho e Tomas, do Ampére, descontaram para o time da casa.

Quem passar segue direto para a fase quartas de final. Já o perdedor disputa o torneio da morte, na luta pelo rebaixamento.