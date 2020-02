CM/Futsal se prepara para inicio da temporada

Com treinos em dois períodos neste sábado (15), pela manhã e tarde, na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Campo Mourão Futsal encerra a primeira quinzena de trabalho da pré-temporada 2020. Período em que todo elenco foi submetido a exames médicos, avaliação física e treinos técnicos e táticos, visando já o primeiro desafio do ano que será a disputa da Copa Cachoeiras Gigantes, de 27 a 29 de fevereiro em Prudentópolis, na região Centro-Sul do Paraná, cuja competição reunirá além de Campo Mourão também o Cascavel, Guarapuava e os donos da casa, Prudentópolis Futsal.

O calendário deste ano inclui ainda um segundo torneio preparatório de 06 a 08 de março em Pitanga (Centro do Paraná), o Paranaense Série Ouro, Liga Paraná, Liga Nacional e Jogos Abertos do Paraná.

Realizados antes das competições oficiais, que terão início entre março e abril, os torneios são importantes ferramentas para dar ritmo e entrosamento para a equipe, auxiliando a comissão técnica na aplicação de ajustes táticos e técnicos necessários.