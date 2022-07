CM/Futsal recebe o Sorocaba neste domingo pela Liga Nacional

Em jogo de opostos, em que um é líder da competição e outro ainda briga por uma vaga entre os classificados, o Campo Mourão Futsal recebe neste domingo às 11h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Sorocaba (SP), pela 14ª rodada da Liga Nacional.

Protagonistas de bons duelos nos últimos anos, para o jogo deste domingo as duas equipes prometem um novo confronto equilibrado, e cheio de bons atributos para o torcedor que comparecer na Arena, que deve receber bom público.

Com aproveitamento de 72% em seis jogos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, o técnico Juninho não poderá contar com o ala Bruninho, um dos importantes jogadores do elenco. O atleta se lesionou no jogo contra o Joaçaba (SC) no último sábado, e segue fora em fase de tratamento.

Os ingressos estão à venda no Supermercados Bom Dia, com o Renan pelo telefone 44 99830-1930 e pelo site do Campo Mourão pelo endereço: https://campomouraofutsal.com.br/ ou da Tickey, parceira do clube na comercialização de ingressos, acessando https://tickey.com.br/. Custam R$ 20,00 a arquibancada e R$ 50,00 as cadeiras nos setores A e B.