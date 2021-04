CM/Futsal recebe o Pato Branco hoje pela 3ª rodada do Paranaense

Revivendo grandes confrontos das últimas temporadas, o Campo Mourão Futsal volta a enfrentar o Pato Futsal nesta segunda-feira (05), às 18h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), pela terceira rodada do Paranaense Chave Ouro. As duas equipes têm feito embates memoráveis e equilibrados tanto pelo estadual como pela Liga Nacional. No último encontro deu carneiro tricolor pelo placar de 3 a 2, em jogo decisivo da LNF, em Pato Branco, que classificou Campo Mourão para a segunda fase da competição nacional de 2020.

Agora, o compromisso vale para o tricolor mourãoense a manutenção das primeiras posições no paranaense (Campo Mourão é o terceiro colocado com 4 pontos em 2 jogos), enquanto o Pato tenta um resultado positivo para subir na tabela (oitavo colocado com 3 pontos em dois jogos).

Ainda sem poder contar com o pivô Fabinho, que se recupera de cirurgia no tornozelo, o técnico Wesley Szabo segue aprimorando aspectos técnicos e táticos da equipe, que sofreu grande reformulação nesta temporada, com a contratação de 12 atletas e a permanência de apenas três jogadores do elenco do ano passado.

AO VIVO – O jogo será transmitido pela Integrado Carneiro TV e Objetiva TV, nos canais oficiais do Campo Mourão Futsal no Facebook e YouTube.